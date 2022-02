Протесты в Канаде. Дальнобойщики заблокировали мост, соединяющий страну с США

Движение транспорта, въезжающего и выезжающего из Канады через мост “Амбассадор”, соединяющий Виндзор и Онтарио с Детройтом, было заблокировано протестующими вечером, 7 февраля. Демонстранты, размахивающие канадскими флагами, требовали отмены ограничениий, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Полиция опубликовала сообщение, в котором было сказано, что мост был недоступен для движения ни в одном направлении.

Huron Church Rd. closed off bet. College & Tecumseh Rd W. for all traffic. Avoid the area. We urge those involved not to endanger members of the public, jeopardize public peace or participate in illegal events. Those found committing crimes will be investigated & charged. dg12833 pic.twitter.com/DZDwY69gDs

— Windsor Police (@WindsorPolice) February 8, 2022

Водителей предупредили, чтобы они по возможности избегали этого района, а тем, кому необходимо было пересечь границу США, посоветовали использовать другой мост, приблизительно в 155 км к северо-востоку от Виндзора.

U.S. bound is open at the Ambassador Bridge and can be accessed from the Wyandotte St. West entrance. dg 12833.

— Windsor Police (@WindsorPolice) February 8, 2022

Контекст:

Массовые протесты дальнобойщиков в Канаде начались в конце января. Водители заняли грузовиками центр Оттавы. Демонстрации, начавшиеся как протест против специфических ограничений для профессии – в частности, требований невакцинированным дальнобойщикам находиться на карантине при въезде в страну, – переросли в борьбу с противоэпидемическими мерами властей в целом.

6 февраля власти канадской столицы Оттавы из-за протестов дальнобойщиков против коронавирусных ограничений объявили режим чрезвычайного положения.

