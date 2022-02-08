 

ВСУ начали командно-штабные учения по всей Украине по управлению войсками во время боевых действий

08.02.2022, 21:14, Новости дня
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Как уточнили в ведомстве, эти учения – плановое мероприятие в рамках общей интенсивной программы подготовки войск.

“Главной целью КШУ “Заметіль 2022″ является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины, других составляющих сил безопасности и обороны государства осуществлять управление войсками (силами) в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе”, – пояснили в Минобороны.

Командно-штабные учения будут продолжаться в течение февраля в определенных районах по всей территории Украины.

По данным ведомства, в течение прошлого года ВСУ провели почти 5 тыс. мероприятий боевой подготовки, из них – 70 командно-штабных учений с привлечением войск и более 2,5 тыс. тактико-специальных учений разных видов.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

6 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ по состоянию на сегодня оценивается как низкая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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