Стоит ли рассматривать в 2022 году автомобиль в качестве инвестиции

В прошлом году автомобили подорожали в среднем на 20%, в нынешнем ожидается практически аналогичная ситуация. Учитывая это, эксперты рассказали, стоит ли рассматривать транспортное средство в качестве инвестиции в 2022-м.

Директор по бренду Lada в ГК «Прагматика» Игорь Бадер рассказал, что купленное более 2-х лет назад авто стоимостью от 1 млн до 2,5 млн рублей в настоящее время можно продать дороже потраченной в то время суммы. Речь идет о ТС, которые не попадали в серьезные ДТП. По его словам, самым ликвидным автомобилем является транспортное средство без окрасов, с полной историей по обслуживанию, в отличном техсостоянии. Шансы продать машину возрастают, если у нее имеется остаток заводской гарантии и минимальное количество владельцев.

Директор по сервису АВТОDOM Алтуфьево Роман Тимашов назвал самым оптимальным для продажи ТС период после 3-х лет эксплуатации. По его словам, продажа автомобиля иногда является более рациональным шагом, чем трата денег на поддержание авто в исправном состоянии.

Что касается самых популярных автомобилей на вторичном рынке, то в категории возрастом до 3-х лет, по словам руководителя отдела по продажам транспортных средств с пробегом ГК «Автомир» Юрия Савичева, лидируют Hyundai Solaris и Kia Rio, Ceed, а также Renault Logan, Volkswagen Polo и Lada Granta. Среди машин от 6 лет эксплуатации популярны Lada самых разных моделей, а также Kia, Hyundai.

Источник: www.autostat.ru