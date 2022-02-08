 

Врач-трихолог пояснила, почему выпадают волосы после перенесенного коронавируса

08.02.2022, 21:12, Разное
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Коронавирус, почти два года года свирепствующий во всём мире, очень часто опасен не только тяжестью протекания, но и разными последствиями или осложнениями. Врач-трихолог Татьяна Сновская рассказала, что одним из последствий перенесенного коронавируса является процесс выпадения волос.
Специалист отметила, что Всемирная организация здравоохранения внесла в классификатор болезней постковидный синдром. Одним из признаков этого синдрома признается потеря волос, которая возможна даже после бессимптомного течения недуга.

Трихолог пояснила, что уменьшение количества волос после перенесенного коронавируса вызвано несколькими причинами. Дело в том, что во время заболевания часто бывает повышенная температура – до 38,5 градусов и выше, а при такой температуре нормальный цикл роста волос нарушается. Провоцирующими факторами также являются микротромбоз сосудов волосяного фолликула, вирусное отравление организма, приём антибиотиков, противовирусных или гормональных препаратов.

По информации Татьяны Сновской, большинство пациентов, которые обращаются к ней с проблемой резкой потери волос, недавно перенесли COVID.

Источник: moslenta.ru



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