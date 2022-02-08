 

Волочкову заподозрили в романе со стилистом

08.02.2022, 21:12, Разное
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Анастасия Волочкова, которая не так давно рассталась с очередным возлюбленным, продемонстрировала, что не лишена мужского внимания. Балерина опубликовала видеоролик, на котором стилист ухаживает за ее котом, спровоцировав слухи о новом романе.
На видео балерина решила запечатлеть «самого лучшего стилиста Тимура», который приехал к ней домой, чтобы покрасить волосы. Вероятно, после неудачного романа Волочкова решилась на перемены во внешности. Пока окрашивались волосы, стилист решил причесать кота балерины по кличке Риччи. К слову, питомца она купила за 500 тысяч рублей.

Фанаты сразу же решили, что хвалебные отзывы о стилисте балерина говорила не просто так. Более того, кот спокойно себя чувствовал в руках мужчины, вероятно, он часто бывает у Волочковой дома. Знаменитость пока не подтвердила и не опровергла предположения подписчиков.



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