 

Боррель заявил об отсутствии стремления у РФ нападать на Украину

08.02.2022, 21:04, Новости дня
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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что РФ не стремится захватить Украину, а лишь оказывает на нее давление, чтобы была пересмотрена архитектура безопасности в Европе.

«Мы считаем, что РФ стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», – сказал он, передает ТАСС.

Также Боррель считает, что заявление Китая и РФ может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов, противостоящих демократии, передает слова политика пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

«Сейчас, в отличие от холодной войны, противостояние происходит не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами, такими как РФ и Китай», – сказал Боррель.

Напомним, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. 

Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах.



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