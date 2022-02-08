Боррель заявил об отсутствии стремления у РФ нападать на Украину

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что РФ не стремится захватить Украину, а лишь оказывает на нее давление, чтобы была пересмотрена архитектура безопасности в Европе.

«Мы считаем, что РФ стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», – сказал он, передает ТАСС.

Также Боррель считает, что заявление Китая и РФ может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов, противостоящих демократии, передает слова политика пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

«Сейчас, в отличие от холодной войны, противостояние происходит не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами, такими как РФ и Китай», – сказал Боррель.

Напомним, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития.

Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах.