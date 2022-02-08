 

Генсек ООН выступил за мирное решение эскалации вокруг Украины

08.02.2022, 21:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по-прежнему считает, что удастся избежать военных действий в ситуации вокруг Украины, сообщил во вторник официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь ООН по-прежнему верит, что не будет военных действий. Эта [линия] будет в центре нашего взаимодействия и политики», – цитирует ТАСС Дюжарика.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.

В конце января замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.

В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Мишустин дополнительно выделил более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

31.07 / Извлечение останков убитых под Сталинградом началось в рамках дела о геноциде в годы ВОВ

12.07 / В МГУ заявили о готовности принять сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку

25.10 / Журналистку CNN клюнули за попу индейки, о которых она снимала сюжет

21.02 / В Сети вспомнили первый электрокар Ford Focus Electric

05.02 / Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России в Украину

11.03 / В больницах Польши остаются 22 украинца, пострадавших в ДТП автобуса – ГСЧС Украины

18.09 / Посольство США отметило важность сотрудничества с Россией в Арктике

18.09 / Секретарь СНБО Украины возмутился из-за вопроса на русском языке

01.02 / Сборная Украины по футзалу впервые за 17 лет вышла в полуфинал Евро, где может сыграть против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика