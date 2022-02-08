В Петербурге учредили новую оркестровую премию «440 герц»

В РФ учредили новую награду в области симфонического исполнительства – Большая оркестровая премия «440 герц».

«Мы являемся свидетелями формирования нового феномена, когда возникает традиция трансляции симфонических концертов. И очень важно, что сейчас возникла такая премия, которая позволяет признать этот феномен и дать ему будущее», – сказал внук Прокофьева композитор Габриэль Прокофьев, живущий в Лондоне, передает ТАСС.

Как рассказала автор идеи и художественный руководитель премии, доктор искусствоведения Надежда Маркарян, это первая всероссийская премия оркестровых программ, претендентами на нее могут быть российские симфонические коллективы любой формы собственности. Важно – программы должны были транслироваться онлайн в 2021 году.

Президентом премии стал художественный руководитель филармонии народный артист СССР Юрий Темирканов.

«Проект был подготовлен на очень высоком организационном уровне, и я желаю успеха этой премии и ее дальнейшего развития», – сказал генеральный директор фонда.

Конкурсные программы должны включать произведения русских композиторов Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева, так как 2021 год был юбилейным для них.

Жюри нынешнего года возглавят потомки композиторов-юбиляров – сын Шостаковича дирижер Максим Шостакович и внук Прокофьева композитор Габриэль Прокофьев, живущий в Лондоне.

Сбор заявок на конкурс уже стартовал и продлится до 15 апреля. В мае в Петербурге пройдет итоговый совет жюри и торжественная церемония награждения. Победителей выберут в 10 конкурсных номинациях

Отмечается, что премия не имеет денежного эквивалента.