 

Екатерина Климова, Дарья Повереннова и другие на специальном показе фильма «Параллельные матери»

08.02.2022, 20:58, Разное
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Мировая премьера нового фильма двукратного обладателя «Оскара» Педро Альмодовара состоялась на кинофестивале в Венеции, где картина получила награду за лучшую женскую роль. Для Пенелопы Крус это уже седьмой совместный проект с Педро Альмодоваром, благодаря которому она стала знаменитой во всем мире.

Сюжет фильма “Параллельные матери” повествует о судьбах двух женщин, которые встречаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, и обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая изменит их жизни навсегда.

Показ в Барвихе посетили Екатерина Климова, Дарья Повереннова, Алика Смехова, Милана Пич, Светлана Степанковская, Ирина Йовович, Ольга Филиппова и другие. 

Ольга Филиппова и Екатерина КлимоваОльга ФилипповаИрина ЙововичАлика СмеховаСветлана СтепанковскаяДарья Повереннова

 



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