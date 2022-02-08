Пользователи высмеяли Беглова на церемонии возложения цветов к могиле императора Петра I

Жители Петербурга посмеялись над губернатором Александром Бегловым, который вместе со спикером ЗакСа Александром Бельским возложил цветы к могиле Петра I. Церемония состоялась 8 февраля в усыпальнице династии Романовых.

Авторы Telegram-канала «Занимательная конспирология» обратили внимание на пафосный вид градоначальника и посмеялись над ним. Они написали, что фото напоминает «консультацию по уборке снега».

«Губернатор Петербурга Александр Беглов и его цветоносец, консультируются в астрале у русского царя Петра Романова, как лучше убирать снег в Петербурге», — отмечается в сообщении.

СМИ отмечали, что Александр Беглов несколько месяцев назад отметидся среди гостей на свадьбе «наследника престола» Георгия Романова, которая состоялась в Петербурге. Не исключено, что тем самым Беглов прямо показал, что готов обслуживать «интересы монархии», а не петербуржцев.

Накануне в Петербурге из-за наледи погиб 29-летний дворник. Мужчине упала на голову сосулька. Пользователи Сети считают, что глава Смольного должен был почтить его память.