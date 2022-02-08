 

Пользователи высмеяли Беглова на церемонии возложения цветов к могиле императора Петра I

08.02.2022, 20:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители Петербурга посмеялись над губернатором Александром Бегловым, который вместе со спикером ЗакСа Александром Бельским возложил цветы к могиле Петра I. Церемония состоялась 8 февраля в усыпальнице династии Романовых.

Авторы Telegram-канала «Занимательная конспирология» обратили внимание на пафосный вид градоначальника и посмеялись над ним. Они написали, что фото напоминает «консультацию по уборке снега».

«Губернатор Петербурга Александр Беглов и его цветоносец, консультируются в астрале у русского царя Петра Романова, как лучше убирать снег в Петербурге», — отмечается в сообщении.

СМИ отмечали, что Александр Беглов несколько месяцев назад отметидся среди гостей на свадьбе «наследника престола» Георгия Романова, которая состоялась в Петербурге. Не исключено, что тем самым Беглов прямо показал, что готов обслуживать «интересы монархии», а не петербуржцев.

Накануне в Петербурге из-за наледи погиб 29-летний дворник. Мужчине упала на голову сосулька. Пользователи Сети считают, что глава Смольного должен был почтить его память.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Die Welt – в Германии резко выросло число преступлений против политиков

23.04 / Опубликован клип на песню «Любимый город» в исполнении лидера Rammstein

26.10 / Рогозин сравнил проекты США на Луне с производством жвачки

29.10 / Школьник пригрозил учителю убийством за тройку в Приморье

29.04 / Китай запустил на орбиту базовый модуль национальной космической станции

20.08 / Евросоюз признал выборы в Беларуси нелегитимными: что это значит для Лукашенко?

04.08 / Самолет ООН совершил жесткую посадку в Мали, 11 человек ранены

07.11 / Байден заявил о способе достичь исторического роста экономики

02.05 / Политика: Что могут обсудить Путин и Зеленский

01.01 / Автобус с сирийскими военными попал в засаду возле Пальмиры, погибли 25 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика