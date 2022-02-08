 

Планшет Vivo Pad выходит с процессором Snapdragon 870

08.02.2022, 20:50, Новости дня
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На самом деле, Vivo Pad – это первый планшет, который выпускается под данным брендом. В сети появилась свежая порция информации о данном устройстве. В частности, стало известно, что планшет построен вокруг процессора Snapdragon 870.

Размер экрана по диагонали составляет в этом планшете 11 дюймов. Частота обновление картинки заявлена на уровне 120 Гц при разрешении 2560 на 1600 пикселей.

Есть фронтальная и основная камера. У первой разрешение составляет 8 Мп, вторая получила два датчика – на 8 и 13 Мп. Емкость батареи составляет 8040 мАч. Относительно быстрое зарядное устройство мощностью 44 Вт пополняет аккумулятор за короткий промежуток времени. Базовая цена планшета – 250 американских долларов.



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