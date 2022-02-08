Список Слона

Независимая премия кинокритиков и киноведов «Белый слон», в прошлом году отколовшаяся от Союза кинематографистов, назвала лауреатов. Чем ее призы отличаются от державных?

Премия «Золотой орел», созданная и контролируемая Никитой Михалковым, примечает в основном традиционное, олдскульное кино. В полном соответствии с принимаемой сейчас новой культурной доктриной возврата к патриархальным ценностям.

И вот что любопытно. Театральное сообщество выступило с консолидированным призывом остановить очередное пришествие цензуры в виде грядущего Указа президента о государственной защите «традиционных ценностей».

Кинематографистов практически не слышно. Одни — в очереди за госсубсидиями, другие — в опале. Стоит ли удивляться, что кино последних лет за редкими исключениями — безмускульное, тишайшее, или напротив, патриотически громкокипящее. Есть у нас еще и кино костюмированное, широкое, как масленица, с внятным мелодраматическим сюжетом. Таков триумфатор «Орла» — нарядный рождественский ретро-экшн «Серебряные коньки» со сказочной сентиментальной историей.

На «Орле» свои правила: кто премией владеет, кто ее транслирует — того и призы. Поэтому в наградном списке в основном картины «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и телеканала «Россия».

Все в дом. Партии и правительству такой расклад по душе. Как сказал специальный гость церемонии негасимый Владимир Мединский: «Пандемии бывали и похуже, а кино наше русское вечно».

Пространство авторского кино маргинализируется. Даже прорвавшиеся в прокат фильмы, такие, как например, «Дунай», режиссерский дебют Любови Мульменко — проходят едва замеченными аудиторией. Хотя в этом легком, как весенний сквозняк, кино документальное и метафизика, спонтанность и тщательно выстроенная драматургия сплавлены воедино. Фильм получил приз за «Дебют».

Нынешний «Белый слон» — это почти семь десятков ведущих критиков, за спинами которых нет никакой институции. Деньги на церемонию собирали на «Планете». Голосуют профессионалы разных мировоззрений, разных поколений, разных вкусов. Поэтому отмечены и радикальные эксперименты, такие как «Обходные пути», завоевавшие любовь молодых критиков и взбесившие некоторых старожилов. И актуальное европейское кино Киры Коваленко «Разжимая кулаки», проросшее на национальной почве Кабардино-Балкарии.

Вообще, наградной лист «Слона» существенно отличается от «златоорловского».

Среди номинантов в главных категориях «Лучший фильм» и «Режиссура» — совершенно разные картины, которые свидетельствуют, что авторское кино в РФ пока еще живо. Якутский фильм «Нуучча», получивший приз в Карловых Варах, «Медея» Александра Зельдовича из программы Локарно, красочная и многострадальная «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко, «Купе номер 6», которое в шорт-листе «Оскара» за лучший иностранный фильм.

Главной награды удостоена мощная, художественная антиутопия о сталинском геноциде «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, этот фильм по понятным причинам, смутил «Орла», не получив там никакого, даже самого второстепенного приза.

Именно независимые критики назвали картину Меркуловой и Чупова лучшей. В ней реальность превращается в арт-миф, притча о вине и прощении, которое надо получить у жертв, замотана в пропитанные кровью бинты неизбывных репрессий. И под этими бинтами дергающая боль располосованных жизней и судеб. Юрий Борисов удостоен приза за лучшую мужскую роль. Он сыграл бритоголового мизерабля-энкавэдэшника в поисках спасения своей смертной души блуждающего по квартирам погибших. Как по бесконечным кругам ада. Ну, хотя бы кто-нибудь его простит? Получая награду, Юрий Борисов говорил о необходимости свободы творчества, которая сегодня под угрозой.

«Разжимая кулаки» — проигнорированная «Орлом» картина ученицы Сокурова Киры Коваленко. Критики отметили ее тремя важными наградами. Режиссура, главная женская роль (Милана Агузарова) и сценарий Антона Яруша при участии Любови Мульменко. Жизнь героини фильма течет под гнетом устоявшихся традиций, неустанной опеки и суровой любви отца. Среди вольных горных пейзажей Северного Кавказа особенно ощутима несвобода: главной жаждой становится стремление вырваться, зажить, наконец, собственной жизнью. Это повесть самопознания, история конфликта поколений. Еще это фильм о столкновении архаики и новых взглядов.

«Разжимая кулаки» — фестивальное кино, в котором ток сегодняшнего времени, его голосов и его травм. Вручающие призы, говорили о ставшей актуальной в РФ теме борьбы с насилием во всех его проявлениях.

Лучшим сериалом назван многосерийный фильм «Пингвины моей мамы», показанный на платформе KION. Роман взросления создан уже опытным режиссером Натальей Мещаниновой вместе с ученицей Марины Разбежкиной Закой Абдрахмановой. Герой фильма, которого сыграл Макар Хлебников, пришел в этот мир, чтобы его гармонизировать… с помощью честного непричесанного стендапа, неретушированных слов и смыслов. Для Мещаниновой кино — не только нарратив, но и вспышки импульсов, кардиограмма страстных отношений с жизнью. Настоящей. Без прикрас. И здорово, что именно такое кино отмечено.

В неигровом кино лучшей названа картина постановщицы Евгении Останиной и продюсера Евгения Гиндилиса «Расторгуев», которой мы открывали наш фестиваль документального кино на сайте «Новой газеты». Анимационный фильм, набравший большее число голосов — анимадок Вари Яковлевой «Жизнь паскуда» о человеке, умиравшем на глазах тысяч и тысяч пассажиров железнодорожного вокзала.

Татьяна Друбич и Вячеслав Шмыров вручают приз Алле Гербер

Были отмечены и киноведы. Алла Ефремовна Гербер, критик и правозащитник удостоена приза имени Мирона Черненко, а создатель журнала «Сеанс» и благотворительного фонда «Антон тут рядом» Любовь Аркус получила из рук продюсер Сергея Сельянова награду за вклад в профессию.

Не забыли в этот вечер про день рождения Андрея Звягинцева, который до сих находится на реабилитации после тяжелого ковида. Получая награду, Наталья Меркулова вспомнила легенду про Иммануила Канта, который не любил путешествовать, жил в Кенигсберге в доме на горе. Когда же он однажды выехал из города, его догнало письмо жителей, просивших его срочно вернуться. Оказалось, что он и зажженные окна квартиры философа стали камертоном города. «Так же и для нас, Андрей Звягинцев — наш камертон», — завершила Наталья Меркулова. Мы все желаем здоровья Андрею и очень ждем его нового фильма.

Список призеров оказался весьма достойным. И даже те, кто не согласится с выбором критиков (большие числа всегда грешат неточностью), признают, независимая, неангажированная премия нужна прежде всего самой индустрии и российскому авторскому кино, ее питающему.

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой»

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