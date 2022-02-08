 

Снова в поиске – Личное мнение

08.02.2022, 20:46, Разное
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Свежеразведённая тётка, вышедшая на тропу поиска женского счастья, — явление весьма интересное.


Фото: Соцсети

В руке — бутылка, в голове — «Прощай, цыганка Сэра», рядом — подружка, радующаяся твоему разводу: будет с кем вместе пить и искать на вислые задницы приключений.

Впрочем, с каждым годом приключения найти всё сложнее. Качество и количество соискателей руки и сердца — точнее, других частей тела — падает в разы.

Чванство, помноженное на претензии к миру, отпечатывается злобной гримасой на лице, оттягивая его вниз.

Лицо становится тяжёлым, неласковым, некрасивым. И никакие фильтры не могут этого скрыть.


Фото: Соцсети

Хотя, нет: кое-какие ещё всё-таки что-то могут.

Однако трахать-то мужику предстоит не фильтры, а надувшееся шампанским 40-летнее тулово, скованное канатами комплексов, — узловатое и деревянное, как и огрубевшей внутренний мир такой бабы.

Не всякий аниматор на такое отважится. Кому хочется вертеть в койке полено и покрывать поцелуями злобный птоз?

Лапушки мои, запомните: к 40 годам ваше внутреннее содержание обязательно вылезет наружу. Проявится в лице, походке, осанке, голосе, жестах.

И к этому нужно быть готовой. Больше скажу: к этому можно подготовиться.

Кто-то входит в зрелый возраст, сгорбив спину, натянув трусы до подмышек и пьяно виляя вислой жопой, а кому-то удаётся воспитать в себе королеву.

Королева — это скромная женщина, но с чувством собственного достоинства. Она не суетится, не мельтешит, не визжит, но при этом к ней тянутся люди — не письками, а сердцами.

Увы, мне сложно убедить вас в том, что это — гораздо круче, чем поднимать на себя члены.

Почему, как думаете? Почему главный критерий, по которому вы оцениваете себя и других женщин, — это факабельность? Почему вы так боитесь с ней распрощаться?

За откровенные и обдуманные ответы буду очень признательна.

Источник: Лена Миро



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