Отсутствие доверия или слишком высокие требования: что мешает каждому женскому знаку зодиака найти достойного кандидата в мужья

Найти настоящую любовь достаточно сложно. Естественно, есть самые настоящие счастливчики, которые легко находят свою вторую половинку и проживают с ней всю свою жизнь. Однако есть и те, кто постоянно ищут свою любовь, но никак не могут ее отыскать.

Вот причины того, что мешает каждому женскому знаку зодиака обрести свою истинную любовь.

Овен

Многим Овнам приходится на протяжении длительного времени ждать настоящей любви. Если вы относитесь к этому знаку зодиака, то можете быстро влюбиться. Кроме того, женщины-Овны привлекают к себе внимание своей достаточно яркой внешностью.

Они достаточно независимые, именно поэтому зачастую являются инициатором отношений и также самостоятельно принимают решение о разрыве.

У Овнов есть достаточно твердые принципы относительно того, каким именно должен быть партнер, и как будут выглядеть долгосрочные отношения. Именно поэтому, даже если вы очаруетесь каким-то незнакомцем, то скоро разочаруетесь в нем, и ваше сердце снова будет разбито.

Не стоит гнаться за мечтой о любви с первого взгляда, так как редко такие отношения бывают длительными. Стоит все тщательно взвешивать, чтобы встретить свою настоящую любовь.

Телец

Точно так же как и Овны, Тельцы имеют четкое представление относительно того, что такое идеальные отношения. Вы устанавливаете слишком высокую планку и ожидают того, что все пойдет именно так, как вы себе это запланировали. Вы любите доминировать и постоянно что-то планируете.

Если что-то идет не так, как хочется Тельцам, то они предпочитают двигаться дальше, а также подождать некоторое время, прежде чем вступать в новые отношения. Не стоит быть слишком строгим. Желательно дать своему партнеру немного свободного пространства и возможность перевести дыхание. В любой ситуации нужно уметь идти на компромисс.

Близнецы

Близнецы хотят, чтобы все окружающие видели вас спонтанными и веселыми. Вам нравится флиртовать с красивыми незнакомцами. Однако стоит помнить о том, что, когда ваши отношения становятся более серьезными, вас постоянно начинает что-то раздражать, и вы постоянно находитесь со своим партнером в состоянии войны.

Близнецам очень сложно открыться перед другими, независимо от того, насколько глубокие и сильные эмоции они не переживали бы. Им сложно рассказать об этом другим людям. Не стоит бояться открыться тому, кто находится с вами рядом. Важно научиться доверять другим. Это единственный способ построить долгосрочные отношения в будущем.

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Рак

Раки являются очень ранимыми и чувствительными людьми, способными переносить даже самые глубокие и сильные эмоции. Они могут влюбиться практически с первого взгляда. Это приводит к тому, что Раки часто выбирают совсем не того человека, который достоин быть рядом.

Эти люди часто разочаровываются. Расставания для них проходят очень сложно. Обычно этому предшествуют слишком сильные и жаркие споры. В основном эти споры и разногласия связаны с отсутствием доверия. В конечном счете вы можете расстаться с негативными эмоциями и никогда больше не захотите видеть своего бывшего.

Лев

Будучи Львом, вы любите контролировать абсолютно все сферы жизни, что характерно и для ваших отношений. С самой первой минуты вы пытаетесь взять под контроль своего партнера, который должен привыкнуть к этому.

Естественно, это не всегда получается, так как постоянные проверки и ревность выведут из колеи даже людей, которые действительно любят. Это заставляет вас чувствовать себя глубоко несчастным и может положить конец вашим отношениям.

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Нужно постараться доверять своему партнеру и убедиться в том, что вы даете ему достаточно свободного пространства, а не душите его своим вниманием.

Дева

Девы в любви, практически так же как и во всех сферах своей жизни, стремятся к максимализму и совершенству во всех отношениях.

Однако лучше будет, если вы сможете осознать то, что как бы сильно вы не искали, идеального человека просто не существует. Нужно постараться немного снизить планку, не питать нереалистических ожиданий, не пропускать свидания.

Также нужно постараться учитывать чужие ошибки. Нужно дать себе шанс поверить в то, что у вас есть возможность построить длительные и счастливые отношения. Стоит немного снизить планку и выдвигать не слишком высокие требования к своему партнеру.

Весы

Если ваш зодиака Весы, то вы являетесь удивительно свободолюбивой и независимой личностью. Вы точно не любите того, чтобы вам мешали и говорили о том, что вы можете делать, а что нет.

Из-за этого Весы склонны не обращать внимание на других людей, которые жестко критикуют ваше поведение. Их мнение вам совершенно безразлично. Нужно с самого начала дать понять партнеру то, что вы являетесь самым настоящим авантюристом. Весы периодически жаждут немного тишины, спокойствия и уединения. Обязательно нужно обсудить все свои привычки с партнером, так как это может привести к расставанию из-за недопониманий.

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Скорпион

Скорпион является достаточно яростным и даже агрессивным человеком в любви. Он буквально обескураживает и ослепляет, привлекая к себе много внимания.

Вы делаете все возможное, чтобы заполучить своего избранника и с самого начала отношений питаете к нему достаточно глубокие чувства. Однако вместе с тем у вас всегда есть запасной вариант. Часто вы просто не можете определиться с выбором.

С самого начала отношений Скорпионы способны превратить жизнь своего любимого человека в самую настоящую сказку. Однако, когда они видят, что отношения уже стали достаточно прочными, то они немного усмиряют свой пыл. Это приводит к тому, что отношения становятся хуже.

Стрелец

Одним из самых плохих качеств Стрельца является то, что он относительно непредсказуем в своих действиях. Иногда они не могут разобраться в себе и для них характерны совершенно внезапные решения. Это представляет достаточно сложную задачу для вашего партнера.

Стрелец может быстро менять свои решения. Он всегда делает то, что ему хочется. Иногда Стрелец сильно зависит от мнения других, что может сильно сбивать с толку вашего партнера и вызывать у него много вопросов.

Козерог

Козерог является достаточно замкнутым человеком и только лишь немногим позволяет видеть свою более дружелюбную и игривую сторону. В основном вы являетесь строгими и требовательными людьми. Ваша жизнь характеризуется практичностью и логическим мышлением.

Козерог мало кого подпустит к себе, хотя стоило бы им научиться немного доверять другим людям, так как они не будут ждать вечно. Стоит обратить внимание на тех, кто вам не безразличен, и немного выйти из зоны комфорта.

Водолей

Для Водолеев очень важное значение имеет чувство собственной безопасности. Если рядом с вами нет верного и преданного мужчины, то вы будете чувствовать себя плохо.

Женщина-Водолей всегда будет искать партнера, который сможет обеспечить ей чувство безопасности и поможет защитить от всего плохого.

Рыбы

Рыбы всегда верят в одну-единственную настоящую любовь. Они считают, что на планете живет кто-то, кто был создан специально для них. Рыбы часто влюбляются буквально с первого взгляда и верят в то, что нашли того единственного. Они всегда стараются ускорить процесс развития отношений, поэтому начинают действовать максимально быстро.

Однако с началом совместной жизни приходит много проблем, которые Рыбы просто предпочитали не замечать из-за розовых очков.