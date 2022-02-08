 

За неделю в Украине отстранили более 7,5 тыс. невакцинированных медиков, коммунальщиков и местных чиновников

08.02.2022, 20:30, Новости дня
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Больше всего из отстраненных коммунальщиков – 4578 человек. Также от работы были отстранены 817 представителей органов местного самоуправления, 216 врачей и 765 медицинских сестер.

Также не вакцинировались 1001 сотрудник хозяйственного персонала и 154 – административного персонала

“Конечно, это не тот результат, который можно назвать положительным или удовлетворяющим. Однако коллапса медицинской системы или же массового отстранения медиков во время пандемии мы уже точно не фиксируем. Всего в Украине в учреждениях здравоохранения (коммунальных и государственных) сейчас работают более 755 тыс. сотрудников. Отстранено – 2136 работников, то есть примерно 0,2%”, – подчеркнул главній санврач.

https://www.facebook.com/i.kuzin.moz/posts/250344473948537

Контекст:

4 октября 2021 года Минздрав утвердил первую версию списка профессий, для представителей которых вакцинация от коронавируса обязательна. Приказ был опубликован 7 октября.

В дальнейшем список профессий несколько раз расширяли. 31 января вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, обязывающий коммунальщиков, медиков и чиновников всех уровней прививаться от коронавируса. 


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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