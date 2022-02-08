Бурба: Меня обещали назначить послом в Австралию, если я скажу, что спецоперации по вагнеровцам не было. Я засмеялся

“Меня просили сказать, что ничего не было. Это такая политика”, – сказал Бурба.

Он уточнил, что об этом его просил не лично президент Украины Владимир Зеленский, а “руководитель одной из наших спецслужб”.

“У нас их немного, вы же понимаете… Он сказал, что делегирован [руководителем Офиса президента Андреем] Ермаком. Мне было предложение. Когда я отказался, были угрозы. Угрожали семьей и уголовным преследованием… Они хотели, чтобы я согласился дать в СМИ информацию, что операции не было, а за это меня назначат на должность в Министерстве иностранных дел – послом в Австралию”, – сказал Бурба.

Он отметил, что это предложение его рассмешило.

“Я засмеялся. Спросил, почему так далеко. Непонятно, почему Австралия? Хотя, наверное, там тоже нужно развивать отношения с нашими партнерами. В противном случае [мне обещали], что все будет очень быстро, молниеносно. Я не верил в это. Говорили, что выгонят меня с государственной дачи (речь идет о доме, который я снимал с 2018 года, он был с охраной, конспирация была), снимут охрану, возбудят уголовные дела… Еще был один вопрос, он касался моего родственника, что его выгонят с госслужбы”, – сказал Бурба.

Кроме того, бывший начальник ГУР рассказал, что ему угрожали запретом на выезд из Украины.

“Я говорил: “Как гражданину Украины можно запретить выезжать, если нет решения суда?” – возмутился Бурба. – Это все вышло у них”.

По словам бывшего начальника ГУР, руководитель спецслужбы, с которым он общался, “послушал и даже записал ответы”.

Через несколько дней после этой встречи, как рассказал Бурба, его семье запретили использовать государственную дачу, которую она снимала.

“Жена выехала с ребенком, заезжала обратно – не пустили. Это была пятница после обеда. Сказали, чтобы жена приехала забрала вещи. Я даже не появлялся – не пускали. [Сколько дали на сбор вещей?] В четверг вечером сообщили, что контракт разрывается, в пятницу в 12.00–13.00 закрыли проезд. А разговор с руководителем спецслужбы, кажется, был в среду”, – вспомнил бывший начальник ГУР.

Он также подтвердил, что в тот же день его лишили охраны.

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Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

17 ноября 2021 года международная группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании “Вагнер” в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК “Вагнер” якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли – и план провалился.

По словам Бурбы, команду перенести спецоперацию дал Ермак, он сказал, что это решение Зеленского. Ермак объяснил необходимость перенести операцию договоренностями о перемирии на Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля 2020 года, рассказал бывший начальник ГУР. “Мотивация была простая: с 27 июля начиналось перемирие, и если 25-го что-то произойдет, то россияне скажут, что есть повод [перемирие не начинать]”, – сказал Бурба. Он считает, что переносить спецоперацию было нельзя и это одна из причин ее провала.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”, так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу “авантюристом и аферистом” и заявил, что тот хотел втянуть Украину в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. “Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции”, – сказал Зеленский.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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