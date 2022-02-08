 

В ОПУ прокомментировали слова Макрона об отзыве законопроекта, который “не соответствовал Минским соглашениям”

08.02.2022, 20:30, Новости дня
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Речь идет о законопроекте “Об основах государственной политики переходного периода”, отозванном из парламента правительством. По словам Никифорова, Кабмин объяснил отзыв рекомендациями Венецианской комиссии.

“К нему были замечания от Венецианской комиссии. Понимаете, одно не упраздняет другое, возможно и так, и так. Возможно, это устраивает стороны Нормандского формата. Но наша официальная позиция остается неизменной”, – подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавиил, что пока нет даты внесения проекта закона в Раду.

Макрон 7 февраля на пресс-конференции с лидером РФ Владимиром Путиным приветствовал отзыв президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта, который якобы “не соответствовал Минским соглашениям”.

“Европейская правда” писала, что проект закона официально отозвали для внесения в него изменений в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а неофициально это было одним из требований России для проведения встречи в нормандском формате на уровне советников лидеров государств 26 января.

24 января глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отзыв законопроекта не связан со встречей в нормандском формате на уровне советников лидеров государств. “Я хочу сказать официально, что никаких предварительных условий относительно проведения встречи в нормандском формате не было”, – сказал он.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 24 января заявляла о необходимости доработки проекта закона.

Контекст:

Проект закона №5844 “Об основах государственной политики переходного периода” был внесен в Верховную Раду 9 августа 2021 года.

Тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (сейчас занимает должность министра обороны), под руководством которого и разрабатывался законопроект, назвал его “фундаментальным”. По его словам, цель документа – “безопасная реинтеграция оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения”.

Официальные выводы Венецианской комиссии по проекту закона №5844 были утверждены 15–16 октября. В документе говорится, что положения украинского законопроекта являются скорее политическим руководством, чем нормативно-правовым актом.

Резников заявлял, что Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии при доработке законопроекта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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