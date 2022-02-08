 

Нюша поделилась подробностями совместных с мужем партнерских родов: “Наблюдать всё таинство”

08.02.2022, 20:28, Разное
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Певица Нюша опубликовала на личной странице в Instagram пост, посредством которого пояснила подписчикам историю их с супругом партнерских родов. Откровения знаменитости вызвали массу неоднозначных отзывов от поклонников.
Главным визуальным составляющим публикации стало совместное фото на фоне пляжного пейзажа ожидающей второго ребенка Нюши, её супруга Игоря Сивова и трехлетней дочери Симбы. Снимок запечатлел семейную идиллию: дочь певицы трепетно прижалась к матери, а её муж нежно гладит любимую по животу. Из откровений, которыми Нюша сопроводила фотографию, выяснилось, что семейная пара уже дважды практиковала партнерские роды, причем до рождения дочери-первенца супруг был изначально против такой непростой в эмоциональном смысле процедуры. “Он говорил, что скорее всего упадет в обморок, и доктор вместе с медсестрами будут об него спотыкаться… Уже ближе к родам я почувствовала, что его отношение к процессу поменялось, и он хочет быть рядом во время этого невероятного процесса. Дальше мы оказались солидарны в желании, что все таинство он будет наблюдать и поддерживать меня из-за спины”, – так описала подготовку к первым родам певица.
Изображение взято с: [email protected]_nyusha
В итоге же выяснилось, что участие Игоря Сивова в рождении Симбы не ограничилось лишь моральной поддержкой: возлюбленный Нюши оказал большую помощь жене, корректируя дыханием процесс и подсказывая этапы расслабления, а в финале даже перерезал пуповину дочки. “А во время вторых родов все прошло невероятно быстро, и он также разобрался с пуповиной”, – добавила хозяйка аккаунта. В завершение повествования Нюша поинтересовалась отношением подписчиков к партнерским родам и призвала их рассказать о своем опыте.
Изображение взято с: [email protected]_nyusha
Несколько подписчиц поддержали исполнительницу в позитивной оценке упомянутого процесса, заявив, что партнерские роды не только облегчают таинство появления малыша на свет, но и в будущем способствуют большей душевной близости супругов. Однако, стоит отметить, большинство фолловеров, как мужчин, так и женщин, все же высказались о том, что более предпочтительным является “классический” вариант рождения ребенка. “Мужчина должен видеть итог!” – резюмировала одна из поклонниц Нюши. За несколько часов пост набрал более 60 тысяч “лайков”.



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