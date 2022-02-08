 

Дочь Александра Серова во второй раз стала мамой

08.02.2022, 20:28, Разное
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Мишель Серова второй раз стала мамой, родив сына. Об этом дочь Александра Серова пояснила в личном аккаунте в Instagram.
Мишель Серова в середине осени прошлого года пояснила фанатам о своем “интересном” положении. Дочь исполнителя призналась, что несколько месяцев чувствовала себя плохо, затем врачи запретили ей любые прогулки на улице. Наследница артиста за всю беременность поправилась на 10 килограммов. Таким образом, она определенный период даже не выходила из дома и мечтала поскорее родить второго ребенка супругу Роману. Сегодня долгожданное событие случилось, роды проходили в “Лапино”. Родители решили назвать сына Макаром.

Стоит отметить, что впервые Александр Серов попробовал на себе роль дедушки в сентябре 2020 года, когда у супругов родилась дочь Мия. Теперь же на свет появился и долгожданный внук. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и готовятся в скором времени отправиться домой.



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