Мнение: Стоимость социальных навыков, как поблагодарить продавца и проблемы продажников

1. Навыки общения с людьми ценятся на современном рынке труда столь же высоко, как и умение программировать и другие наиболее популярные ныне технические навыки. Профессор экономики Александр Скоробогатов пишет:

https://skorobogatov.livejournal.com/88913.html

Джон Д. Рокфеллер как-то говорил: «умение обращаться с людьми – это такой же товар, как сахар или кофе. И я буду платить за него больше, чем за что-либо другое на свете»

Прошло сто лет, мир изменился до неузнаваемости, а умение общаться остается самым востребованным навыком. Коллеги из московской Вышки машинным способом обследовали несколько миллионов вакансий, размещенных на Headhunter’e в течение 2019-2020 гг., чтобы узнать, какие навыки пользуются наибольшим спросом.

Наряду с популярными ныне «компьютерными навыками», самой ликвидной валютой оказались социальные навыки, обозначаемые подателями объявлений как «грамотная речь», «ведение переговоров», «умение работать в команде», «коммуникабельность» или «навыки публичных презентаций».

И это похоже на правду. Один мой товарищ в своей фирме занимается разработкой навигационных систем. Казалось бы, что проще – создать сложный продукт или рассказать о нем аудитории. Для них узким местом оказалось последнее. Рассказывать пробовал сам разработчик, знающий все от и до, и заканчивалось это полным провалом. Но самое интересное, что и найти рассказчика по знакомым или на рынке труда куда сложнее, чем квалифицированного разработчика.

Похожая история у другого знакомого бизнесмена из IT-индустрии. Башковитые аутичные парни создают сложный продукт, а симпатичные девушки общаются с потенциальными покупателями. Кто должен больше получать, творец или «торгаш»? «Должен», может, и творец, а на деле, IT-компания платит в разы больше за общение.

Невнимание к развитию социальных навыков было, возможно, самой зияющей дырой в «лучшем мире советском образовании». Страдали и другие составляющие гуманитарного образования: иностранные языки, социология, маркетинг, дизайн. Полностью этот провал мы не засыпали до сих пор.

2. Генеральный директор телекомпании RT столкнулся с проблемой, попытавшись поблагодарить продавца в магазине за хорошую работу:

https://a-nikolov.livejournal.com/542525.html

На днях случайно выяснилось, что все трое членов нашей семьи, которые регулярно ходят за покупками в ближайший «Перекресток», независимо друг от друга стараются вставать на кассу к одной и той же продавщице, по имени Улана. К остальным претензий нет никаких, но Улана особенно внимательна и дружелюбна. На меня она к тому же произвела впечатление, когда однажды на неё начал «наезжать» неприятного вида мужик, вещавший что-то в духе «вы тут к нам в Россию приехали, черные, кто вас сюда звал» и т.д. Я даже не успел ничего сказать — Улана сама его поставила на место, произнеся с бесподобной выдержкой: «Вы сейчас пытаетесь меня оскорбить по национальному признаку, и это не только противозаконно, но и унизительно для вас самого». Мужик раскрыл рот и в таком виде ушёл. Вот какая приятная и достойная женщина работает в магазине «Перекрёсток» в нашем Марьине!

Короче говоря, мы решили, что надо написать ей благодарность за хорошую работу. Большинством голосов претворить это решение коллектива в жизнь поручили мне.

По этому поводу я сегодня с утра зашёл на сайт «Перекрёстка» и стал искать, куда можно написать отзыв. Долгие странствия по сайту результата не дали, поиск по разным предлагаемым ключевым словам тоже не помог. После этого я попытался задать вопрос в телеграм-чате. Привожу ниже для всеобщего удовольствия свой диалог.

Alexey Nikolov, [04.02.2022 11:03]

/start

[Forwarded from Перекрёсток]

Вы в главном меню

Alexey Nikolov, [04.02.2022 11:03]

Обратная связь

[Forwarded from Перекрёсток]

Вы можете написать или позвонить нам

Alexey Nikolov, [04.02.2022 11:03]

Хочу написать благодарность сотруднику

[Forwarded from Перекрёсток]

Давайте попробуем еще раз 🙂

Alexey Nikolov, [04.02.2022 11:03]

Хочу оценить сотрудника

[Forwarded from Перекрёсток]

Давайте попробуем еще раз 🙂

Alexey Nikolov, [04.02.2022 11:03]

Написать благодарность

[Forwarded from Перекрёсток]

Давайте попробуем еще раз 🙂

Alexey Nikolov, [04.02.2022 11:03]

Благодарность

[Forwarded from Перекрёсток]

Давайте попробуем еще раз 🙂

Alexey Nikolov, [04.02.2022 11:03]

Ваш бот – идиот!!!!!!!!

[Forwarded from Перекрёсток]

Давайте попробуем еще раз 🙂

О, дивный новый мир!

3. В «Школе капитализма» я рассказываю, нужно ли вам умение продавать, и от каких проблем страдают многие опытные продажники:

https://sponsr.ru/capitalism/10227/Nujno_li_vam_umenie_prodavat/

Если вы почитаете блоги и книги проповедников капитализма, вы наверняка заметите, как много внимания там уделяют продажам. Вам расскажут, что продажи — это жизнь, и что известный бизнесмен N начал продавать конфеты ещё в детском саду, и что продавать надо уметь каждому, а тем, кто продавать не умеет, придётся навсегда смириться с бедностью и неудачами…