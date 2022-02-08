 

УЕФА начал расследовать поведение украинских фанатов во время матча ЧЕ с Россией

08.02.2022, 20:20, Новости дня
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными РФ и Украины, сообщили в пресс-службе УЕФА.

УЕФА отреагировал на обращение РФС и намерен провести дисциплинарное расследование по итогам полуфинала ЧЕ по мини-футболу между сборными РФ и Украины, передает ТАСС.

Ранее РФС потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное расследование из-за украинцев.  Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах и завершился победой российской команды со счетом 3:2, украинские болельщики на трибунах скандировали оскорбительные лозунги, которые носили политический характер и разжигали ненависть по национальному признаку.



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