УЕФА начал расследовать поведение украинских фанатов во время матча ЧЕ с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными РФ и Украины, сообщили в пресс-службе УЕФА.

УЕФА отреагировал на обращение РФС и намерен провести дисциплинарное расследование по итогам полуфинала ЧЕ по мини-футболу между сборными РФ и Украины, передает ТАСС.

Ранее РФС потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное расследование из-за украинцев. Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах и завершился победой российской команды со счетом 3:2, украинские болельщики на трибунах скандировали оскорбительные лозунги, которые носили политический характер и разжигали ненависть по национальному признаку.