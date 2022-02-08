“Эпидемия”, “Триггер” и “Дурак”: истории успеха отечественного кино за рубежом

“Триггер”

Психолог Артем Стрелецкий использует в своей практике “шоковый” метод психотерапии. Вместо привычной поддержки, мягкости и внимания его клиенты получают насмешки и оскорбления в свой адрес. Такой метод заставлял людей выйти из зоны комфорта, и их сознание быстрее искало пути решения проблем. Все бы ничего — метод работал исправно, пока один из его клиентов не покончил с собой. Сериал Кинопоиска, где с января выходит второй сезон, заинтересовал сразу несколько стран: в 2018 права на адаптацию купили представители кинобизнеса США и Японии.

Максим Матвеев в сериале “Триггер”

“Бессонница”

В 2014 году состоялась онлайн-премьера российского остросюжетного сериала об игре на выживание из 16 эпизодов. Десятерым участникам делают смертельную инъекцию, которая сработает, как только игрок заснет. Кто-то пришел в игру сам — ведь выигравший получает большие деньги и новую жизнь, кого-то заставили. За игрой наблюдают богачи, которые делают ставки и болеют за фаворитов. Вскоре после премьеры проектом заинтересовались в Штатах: американский телеканал Starz приобрел права на дистрибуцию сериала. Позже была представлена адаптация Insomnia: американский сериал сделали многосезонным, а количество участников смертоносной игры увеличили до 20 человек.

“Бессонница”

“Майор”

Криминальная драма Юрия Быкова о проблемах правоохранительной системы в России. Злоупотребление должностными полномочиями приводит сотрудников полиции к совершению нескольких преступлений и даже убийств. Эта картина также заинтересовала представителей зарубежной киноиндустрии, а именно компанию Netflix. Права на экранизацию стриминг купил еще в 2016 году. Правда, оригинальный сюжет был переработан до неузнаваемости, а первоначальный замысел “Майора” утрачен. Но это не помешало сериалу-адаптации Seven Seconds получить высокую оценку зрителей и критиков.

Денис Шведов в фильме “Майор”

“Дурак”

События фильма разворачиваются в провинции: мужчина пытается достучаться до властей, чтобы спасти сотни человеческих жизней — девятиэтажное общежитие находится в аварийном состоянии. До катастрофы остаются считанные часы, специалист решается обратиться прямиком к мэру. Еще одна социальная драма Юрия Быкова приглянулась западу, но на этот раз компании Orion Television. Адаптация фильма под названием Collapse будет представлена в виде сериала, а съемками проекта займется команда, прежде снимавшая Seven Seconds.

Кадр из фильма “Дурак”

“Эпидемия”

Проект, предвосхитивший пандемию коронавируса. Неизвестный вирус поражает Москву: люди бьются за остатки цивилизации в погибающей столице. Сергей вместе с семьей живет за городом, где все еще безопасно, но направляется в Москву, откуда ему удается забрать бывшую жену и ребенка. К путешествию в безопасное место также присоединяются наглые соседи и отец Сергея. Сериал был отобран для Netflix Originals еще в 2020 году и тогда же вошел в топ-5 самых просматриваемых на платформе. А стоимость продажи сериала стала рекордной на отечественном рынке — около 1,5 миллиона долларов.

Анна Михалкова в сериале “Эпидемия”

“Майор Гром”

Супергеройский фильм, основой которому послужила серия комиксов от издательства Bubble Comics, был куплен для показа компанией Netflix. История о майоре полиции Игоре Громе так понравилась стриминг-платформе, что его решили выпустить в линейке Netflix Originals. События фильма происходят в Санкт-Петербурге. Майор сталкивается с непростым даже для него делом: преступник в маске Чумного Доктора во имя справедливости убивал тех, кому удалось избежать наказания с помощью денег или статуса.

Тихон Жизневский в фильме “Майор Гром”