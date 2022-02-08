Ян Гэ: 10 коротких вопросов

Какая была первая брендовая вещь в гардеробе?

Сумка на пояс Gucci.

Какую покупку считаете самой бессмысленной?

Бессмысленных нет.

Помните свою первую любовь?

Мне нравился мальчик в школе, он учился в 6 классе, а я в 3-м. Он был очень популярен (и я тоже), но из-за того, что я была сильно младше, так и не призналась ему в чувствах.

Самое необычное место, где занимались сексом?

Смотря что вы вкладываете в слово “необычное”.

Бывало так, что смотрели на свое фото и думали: “Боже, что на мне надето?”

Да, конечно. Считаю, что это нормально. Мы растем, меняется вкус и если раньше какая-то вещь соответствовала моим представлениям о красота, то сейчас вполне возможно, что нет.

Если бы всю жизнь надо было носить одежду одного бренда, это был бы…?

Если спрашивать про мои любимые бренды, то это Balman, Gucci, Prada… Но если говорить о тех брендах, которые я бы носила всю жизнь, то это точно был бы масс-маркет. Скорее всего Zara, H&M или Bershka. Обожаю эти марки и знаю все коллекции. А постоянно покупать трусы в Gucci есть смысл, когда можешь это позволить себе. Я пока столько не зарабатываю (улыбается).

Какие самое странное сообщение приходило вам в direct?

Присылают член иногда. Очень хочется ответить: “Такой миниатюрный! Как хватило смелости присылать?” А потом я понимаю, что такие сообщения могут довести человека до депрессии и серьезно травмировать. Поэтому ничего не отвечаю. Но, с другой стороны, почему я должна заботиться о человеке, который отправляет мне такое?

На какие Telegram-каналы вы подписаны?

Не читаю Telegram-каналы.

Однажды мне пришлось попробовать на вкус…

Такого нет. Я ем только то, что хочу, а не то, что приходится пробовать.

У вас есть фобии?

Считаю, что у всех есть фобии, но не вижу смысла рассказывать о них: если человек тебя любит, для него эта информация не имеет смысла, а если ненавидит – может навредить. Так что свои страхи оставлю при себе.