 

В России введут наказание за неучастие в выборах

08.02.2022, 20:11, Разное
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Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект о юридической обязательности граждан РФ участвовать в выборах федерального уровня и о наказании за отказ от участия в народном волеизъявлении.

– С принятием законопроекта избирательное право превращается в обязанность. А мы прекрасно знаем, что наши граждане не очень любят исполнять свои конституционные обязанности, чего бы это ни касалось — срочной службы в армии, уплаты налогов и прочего. В таких случаях государство использует инструменты принуждения к добру, – пояснил депутат Павел Крашенинников.

В РФ введут наказание за неучастие в выборахЗаконом предусматривается административная ответственность в виде штрафа до 100 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 480 часов для уклонившихся от голосования без уважительной причины в первый раз, и уголовное преследование для манкирующих своим гражданским долгом повторно. Предлагается наказывать таких граждан сроком заключения до 3 лет в колонии-поселении. В случаях особо злостного игнорирования избирательной системы предложено признавать гражданина недееспособным с запретом заключать любые юридические сделки, распоряжаться имуществом и т.д. В случае объективной невозможности участвовать в голосовании (болезнь, командировка, нехватка открепительных удостоверений) гражданин сможет оспорить наложенные на него меры в суде.

Поддерживая идею законопроекта, председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал:

– Вы прекрасно знаете, что наш избиратель в последнее время обленился: явка на выборах падает от раза к разу. А ведь участие в выборах, решение судьбы страны — это долг каждого сознательного дееспособного гражданина. Так если сознательности не хватает кое у кого — мы простимулируем. А если голосовать не хочешь — зачем тебе российский паспорт тогда?

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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