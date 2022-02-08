В Китае скоро начнутся продажи новой версии гибридного седана BYD Han DM-i

Китайская компания BYD намерена в скором времени начать продажи нового гибридного седана под названием BYD Han DM-i.

Данный автомобиль существенно отличается от прежней модификации, тогда как главным преимуществом транспортного средства указали наличие системы полного привода. Новый экземпляр обладает улучшенным запасом хода, тогда как исключительно на электрической тяге можно преодолеть до 200 километров.

Известно, что под капотом китайского седана BYD Han DM-i установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной и электрический агрегат, которые суммарно выдают 336 л.с. мощности. Пока остальные данные остаются засекреченными, однако эксперты полагают, что новый гибридный седан BYD Han DM-i сможет оказаться весьма продаваемым на местном рынке.