Девушка показала себя без макияжа, и люди не могут поверить, что такое возможно, ведь это другой человек

Джордана Лайн – девушка, которая ведет свой блог в Тик Ток и показывает различные перевоплощения. Своими роликами она пытается донести до зрителей, что макияж – это мощный инструмент, с которым можно легко изменить внешность.

Молодая блогерша собрала в своем блоге более полумиллиона подписчиков. Джордана часто выкладывает новые ролики, которые часто шокируют пользователей.

Часто кажется, что в съемках участвуют разные люди, но в действительности девушка снимается одна.

Для достижения столь яркого эффекта Лайн применяет всевозможные средства. Это и продукты для подготовки к нанесению макияжа, и декоративная косметика. То волшебство, которое блогерша делает в роликах, нравится многим подписчицам. Однако многие макияжи не подходят для реальной жизни, так как для создания того или иного образа нужно много времени.

Блогерша не стремится скрыть свою внешность, показывая себя в роликах. Но есть те, что насмехаются над ней из-за недостатков облика.