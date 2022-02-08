“Железный купол”, как у Израиля, не поможет Украине – военный эксперт

Он подчеркнул, что “Железный купол” предназначен для уничтожения ракет с дальностью до 80 км, соответственно, их можно применить максимум на 80 км от линии разграничения или границы с Россией, Беларусью или Крымом. Он мог бы подойти для Мариуполя, чтобы защитить от ударов “Града” или “Урагана”, которые Россия практиковала в 2015 году, но для ракет с большей дальностью уже не подходит.

“Железный купол” – кажется, единственная известная в стране [система ПРО], потому о ней все говорят. На самом деле она для Украины или не подходит, или подходит в очень частных случаях… У Израиля совершенно другие угрозы – не Россия, которая имеет “Искандеры”, “Калибры” и другие ракеты с дальностью 500, 1000 км”, – сказал Самусь.

Украине, по его словам, нужны гораздо более мощные системы и имеющие “несколько слоев” – включающие защиту против ракет малой дальности, средней и дальней, поскольку Россия имеет в арсенале все эти ракеты.

“Израильские системы на самом деле американские. Соединенные Штаты передавали технологии Израилю как союзнику, большая часть инвестиций, вкладывавшихся в эти ракетные системы, также не израильские, а американские. Я думаю, что такую же модель можно использовать и для Украины”, – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что системы ПРО, даже модернизированные, очень дороги. В условиях необходимости быстрых решений можно было бы, по его мнению, разрешить США через Верховную Раду временное размещение, например, под предлогом учений нескольких комплексов Patriot или подобных мобильных комплексов, а потом уже заняться разработкой для Украины комплексной системы противоракетной обороны государства.

Контекст:

Систему ПВО “Железный купол” производит израильская оборонная компания Rafael, ее разработали совместно с американской военно-промышленной компанией Raytheon. Система “Железный купол” работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них.

Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км. Сейчас в Израиле 10 батарей системы.

“Железный купол” массово использовался в ходе обострившегося в мае 2021 года напряжения между Израилем и Палестиной. Запуск одной ракеты этой системы стоит от $50 тыс. до $80 тыс.

Бывший министр обороны Украины Андрей Таран говорил тогда, что Украина рассматривает возможность закупки системы, аналогичной “Железному куполу”.

В августе тогдашний министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ныне министр обороны Алексей Резников подчеркивал, что Украине необходимо усилить противовоздушную оборону, “даже путем размещения американских подразделений”.

Офис президента Украины 15 сентября выпустил заявление, согласно которому Украина может получить от США новые системы ПВО и ПРО, в частности систему “Железный купол” – соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 15 сентября не смогла подтвердить информацию о возможном получении Украиной от США батареи системы “Железный купол”, но и не опровергла ее.

В феврале 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Израилем в сферах противовоздушной обороны, кибербезопасности и оборонных технологий, сообщила LIGA.net. В то же время, по данным американских СМИ, Израиль превентивно запретил странам Балтии передавать оружие своего производства Украине и в целом старается не усиливать оборонные связи с Украиной и Грузией из-за негласных договоренностей с Россией.

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