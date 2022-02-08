 

Денисова проверила условия содержания нацгвардейца Рябчука в СИЗО

08.02.2022, 19:44, Новости дня
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“Условия пребывания нацгвардейца на должном уровне. Жалоб на условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения от Артемия не получила. Сотрудники секретариата [омбудсмена] осуществляют повторный мониторинг учреждения исполнения наказаний. По результатам предыдущего визита там были выявлены многочисленные нарушения по обеспечению прав заключенных на достойные условия содержания”, – написала она.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481347686679842&set=a.244521133695833&type=3

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода “Южмаш” военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненных на “Южмаше” – в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований. ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от “Слуги народа”, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на “Южмаше” ушел в отставку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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