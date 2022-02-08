Бурба: Есть ли у Украины агентура в руководстве РФ? Должна быть

Бурба, анализируя слабые и сильные стороны украинских спецслужб, отметил, что украинская агентура мотивированная.

“Первая слабость – это наша, с одной стороны, агентурная разведка. Объясняю почему. 2013 год: в рядах спецслужб Украины кадровые сотрудники спецслужб российского государства. Наверное, есть вопросы по сохранности данных об агентуре, когда россияне там были. Начинаем с нуля. Соответственно, начиная с нуля, хороший агент разведки – это лет 10–15. С одной стороны, это слабое. Но с другой стороны, наша вся агентура мотивированная”, – сказал он.

Экс-глава ГУР, цитируя армянского шахматиста Ашота Наданяна, отметил, что украинские разведчики за время войны стали “менеджерами по продажным”.

“Ребята действительно стали такими менеджерами. Они взяли на себя функцию не только быть вербовщиками, агентуристами, а еще и координировать работу других. За восемь лет войны мы прошли 20 лет агентурной работы. Но это тоже и слабая сторона. Потому что этого недостаточно, когда идет война. Но это и плюс. Техническая разведка сумасшедше классная у нас. Мы достойны того, чтобы о нас говорили в мире. Маленькая страна воюет против одной из самых больших стран в мире, одной из самых больших армий, одной из самых сильных спецслужб. Это достойно. Поэтому я уверен, что есть чем гордиться президенту Украины”, – заявил Бурба.

Журналист спросил, есть ли у разведки агентура в России “наверху”.

“Должна быть. Мне тяжело говорить, когда начнется война и при каких условиях. Но, наверное, есть пакеты. Они говорят, что только Путин знает, когда начнется война. Но я думаю, он же дал какие-то задачи: механизм один, два, три, четыре, пять. Но наш президент [Владимир Зеленский] хорошо осведомлен , я уверен”, – ответил Бурба.

Одной из слабых сторон российской разведки он назвал разгильдяйство.

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Контекст:

Бурба родился в 1978 году в Ровно. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность – “международная информация”) и Национальную академию Службы безопасности Украины.

В 2010–2014 годах возглавлял управление в подразделении СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (управление “К”). В 2014 году был назначен и.о. начальника департамента контрразведки СБУ. Принимал участие в боевых действиях на Донбассе, руководил оперативной группой контрразведки СБУ в зоне проведения антитеррористической операции.

В 2015 году перевелся в Главное управление разведки Министерства обороны. В 2016 году пятый президент Петр Порошенко назначил Бурбу начальником ГУР. Он сохранил свою должность после избрания президентом Зеленского. В 2020 году Бурбу уволили с должности. В 2021 году он ушел с военной службы. Сейчас преподает в Национальной академии СБУ.

Под руководством Бурбы ГУР разработало и провело ряд резонансных спецопераций, в том числе спецоперацию по захвату бойцов ЧВК “Вагнер”, которая в итоге не была до конца реализована.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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