 

В США выразили готовность продолжать диалог с Россией по гарантиям безопасности

08.02.2022, 19:42, Новости дня
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Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер сообщил о готовности страны продолжать обсуждать предложенные Москвой гарантии безопасности в Европе.

Он отметил, что власти готовы к подлинному и открытому диалогу с Россией, но он должен учитывать ключевые принципы организации.

«Мы <…> готовы участвовать в действительно открытом, честном диалоге, который, как мы надеемся, даст конкретные результаты <…>. Но все, что мы делаем, должно быть основано на соблюдении ключевых принципов, тех принципов, под которыми неоднократно подписывались за последние 50 лет и даже больше все 57 государств ОБСЕ», – передает слова Карпентера ТАСС.

Напомним, в конце января госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД РФ подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет».

Позже США оценили свой ответ, назвав его серьезным. 



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