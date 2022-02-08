 

Британия передала Украине ракеты для борьбы с флотом РФ

08.02.2022, 19:42, Новости дня
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Великобритания предоставила Киеву ракеты для борьбы с российскими ВМФ в Черном море, сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

«В первый раз наши Вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», – сказал он в эфире радио «Новое время», передает РИА «Новости».

По словам дипломата, Украины подойдет в качестве друга для Великобритании, несмотря на проблемы, которые тянет за собой. Лондон заключил с Киевом военное соглашение на 2 млрд долларов, добавил он. 

«Наши Вооруженные силы таких серьезных средств для развития извне не получали никогда», – рассказал Пристайко.

Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон посещал Киев 1 февраля, где обсуждалась угроза нападения РФ на Украину. В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России.



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