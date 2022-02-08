В КНДР заявили, что ракетные запуски вызвали мировое восхищение

Власти КНДР заявили, что недавние ракетные запуски вызвали восхищение со стороны всей мировой общественности, говорится в публикации МИД республики.

«Только одна наша страна не боится сказать правду США и достойно позиционирует себя перед ними, проводит испытания ракет с досягаемостью до территории США, вызывая изумление и восхищение всего мира», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В МИД добавили, что с начала 2022 года КНДР достигла успехов в обороноспособности, начиная с запусков гиперзвуковых ракет и кончая контрольно-проверочным запуском баллистической ракеты «Хвасон-12».

В сообщение говорится, что мировые СМИ «единодушно признают могущественную военную силу» страны.

В конце сообщалось, что максимальная скорость запущенной 30 января со стороны КНДР ракеты составила 16 чисел Маха, снаряд летел в 16 раз быстрее скорости звука. Южнокорейские военные предположили тогда, что КНДР запустила ракету средней дальности «Хвасон-12», которая впервые была представлена на параде 14 апреля 2017 года.