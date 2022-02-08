 

Названы два овоща для облегчения симптомов артрита

08.02.2022, 19:41, Разное
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Американские исследователи из Центра ревматологии Нью-Джерси назвали два овоща, которые облегчают симптомы артрита. Речь идет о чесноке и луке.
По их словам, лук и чеснок считаются идеальными продуктами от болей в суставах, так как обладают «иммуностимулирующими свойствами». Как оказалось, пациенты с артритом реже страдают от болей, если употребляют достаточное количество лука и чеснока. Последний также богат серой и диаллилдисульфидом, который является противовоспалительным соединением, ограничивающим действие провоспалительных цитокинов. Некоторые эксперты считают, что включение чеснока в рацион даже может предотвратить повреждение хряща, выступая профилактическим средством.

Уменьшить симптомы при артрите помогут блюда из брокколи, жирной рыбы, шпината. Добавлять в лакомства можно оливковое масло, бразильский орех, куркуму, чтобы уменьшить боль. Полезным станет и вишневый сок.

Стоит отметить, что необходимо консультироваться с врачом при ухудшении самочувствия. Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением.

Источник: www.medikforum.ru



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