Лариса Гузеева рассказала, что в неё влюбилась женщина

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась историей, которая произошла с ней в первый год работы на телепередаче «Давай поженимся!». Судя по всему, у неё появилась поклонница.

62-летняя артистка вспомнила, что ей стали часто приходить подарки. В их числе были роскошные цветы, эксклюзивная посуда, свадебная еда из ресторана, даже дорогая фирменная одежда. Оказалось, что такие знаки внимания ей оказывает женщина-поклонница, которая вдобавок ещё и предложила перейти в общении друг с другом на «ты».

По словам Ларисы Гузеевой, она очень убедительно просила поклонницу прекратить своеобразные ухаживания, поскольку имеет традиционную ориентацию, замужем и счастлива в браке, поэтому роман с представительницей своего пола невозможен. Однако ни на одну просьбу влюбленная жительница не реагировала и продолжала осыпать Гузееву подарками.

В итоге актриса решительно и жёстко пресекла эти попытки ухаживания. «Я прямо жестко все это прекратила. Просто я понимала, что брать ничего нельзя», – пояснила звезда.

Источник: lenta.ru