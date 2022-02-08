Гинеколог назвал реальную причину заболевания Заворотнюк

Гинеколог Борис Лордкипанидзе назвал реальную причину заболевания Анастасии Заворотнюк. Врач опроверг причастность ЭКО к развитию недуга.

По словам Бориса Лордкипанидзе, указанная процедура могла способствовать росту раковых клеток, но не стала причиной их появления. Экстракорпоральное оплодотворение не может вызывать рак, но гормональная нагрузка способна привести к его прогрессированию, даже если недуг в зачаточной стадии.

Врач считает, что шансы избежать заболевания у актрисы были минимальны. Дело в том, что онкология может поражать любые органы, и все их просто невозможно, да и бессмысленно, обследовать перед проведением вышеуказанной процедуры. В стандартный комплекс не входит томография головного мозга или МРТ, а также сканирование, поэтому оценивается общее состояние женщины.

Напомним, Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с агрессивной формой рака головного мозга. После постановки диагноза актриса перестала появляться на публике, родные стараются хранить информацию о ее состоянии в секрете.

Источник: www.popcornnews.ru