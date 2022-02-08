Мнение: Протесты в Турции, «демографическое чудо» в Польше и кофейный коллапс в мире

1. Ещё совсем недавно отдельные читатели в комментариях ставили в пример российским властям турецкого президента Эрдогана: мол, при нём экономика Турции славно растёт, турецкий народ доволен и всячески процветает. Увы, похоже, с процветанием что-то пошло очень не так:

https://eadaily.com/ru/news/2022/02/07/naelektrizovannaya-turciya-lyudi-vyshli-na-ulicy-so-schetami-i-prizyvami-tayip-uhodi

Тысячи людей протестовали в минувшее воскресенье против повышения цен в Турции, особенно роста тарифов на электроэнергию, в районе Кызылтепе города Мардин на юго-востоке страны. Демонстранты собрались на местной площади Озгюрлюк (Свободы) с транспарантами и счетами за электроэнергию в руках. Горожане в знак протеста жгли полученные ими счета к оплате, сообщает сегодня, 7 февраля, информагентство Bianet (оппозиционное издание).

Участники протеста скандировали лозунги с требованием отставки главы государства и правительства, руководства местной электрораспределительной компании DEDAŞ: «Тайип, уходи! Правительство, в отставку! Долой DEDAŞ!»

После этого протестующие хотели пройти маршем к зданию DEDAŞ. Полицейские вмешались в планы манифестантов, применив спецсредства для рассеивания толпы, включая слезоточивый газ и водомёты. В результате демонстранты разбились на отдельные группы и продолжили протесты на примыкающих к центральной площади улицах. Во время акции были задержаны несколько человек.

Люди также вышли на улицы против повышения цен на электроэнергию в районе Мазыдагы той же провинции.

Согласно данным, предоставленным Союзом палат турецких инженеров и архитекторов (TMMOB), минимальное потребление электроэнергии домохозяйством из четырëх человек в стране составляет 230 кВт·ч. Если в декабре 2021 года среднее турецкое домохозяйство платило за электроэнергию минимум 210,58 лиры ($ 15,5), то в январе 2022 года эта сумма увеличилась на 76% – до 370,80 лиры ($ 28).

Местные коммунальные предприятия начали перекладывать более высокие затраты на электроэнергию на потребителей, а правительство сообщило об историческом повышении цен на электроэнергию для домашних хозяйств. Годовая розничная инфляция в Стамбуле, крупнейшем городе и деловой столице Турции, достигла 50,91% в январе, увеличившись с 34,18% месяцем ранее.

Турция в ОДКБ не входит: если там начнётся что-то похожее на революцию, Эрдогану придётся спасаться самостоятельно.

2. Удивительное дело. Почти во всех странах Восточной Европы уже много лет численность населения падает (в России тоже, но у нас оно компенсируется миграцией). А вот в Польше, согласно официальной статистике, население уже более 30 лет как застыло на магической цифре в 38 миллионов человек:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Польши

Недавно прошедшая перепись ожидаемо выявила всплеск смертности и падение рождаемости из-за ковида. Особой миграции в Польшу нет: от белорусских мигрантов поляки изо всех сил отбиваются в лесах на границе. Бэби-бума в Польше также не наблюдается: начиная с середины 1990-х там стабильно рождается порядка 400 тысяч человек в год.

Почему в то время как Восточная Европа вымирает – в некоторых странах падение населения по сравнению с 1990-м годом достигло уже 30% – поляки упорно сохраняют свою численность?

Блогер genby объясняет, в чём состоит польская хитрость:

https://genby.livejournal.com/974341.html

В Польше, как и в прибалтийских республиках, за текущее население посчитали давно уехавших.

«Категория населения по национальному определению. В эту категорию входят постоянные жители Польши, в том числе лица, временно пребывающие за границей (независимо от срока пребывания), но имеющие постоянное место жительства в Польше, но не иммигранты, временно пребывающие в Польше».

Забавно, что в том числе поляки опубликовали площадь жилья на душу населения 29,37 м2. Почему-то я думал что в Польше уже должна быть за 35 м2.

В 1994 отставание России ( 17,13) от Польши составляло 1 метр. Но у нас 10 лет 1994-2004 почти не строили. Всего по 0,25 метра. Тем не менее разрыв в последнее время стал сильно сокращаться [сейчас в России порядка 28 м2. на человека – О.М.]. Думаю, что за 5 лет Россия по жилищной обеспеченности обгонит Польшу.

Похоже, поляки продолжают учитывать в населении своей страны тех, кто в ней годами, а то и десятилетиями не проживает. А это, вероятно, миллионы человек – польские мигранты и гастарбайтеры давно уже стали привычным явлением в Германии, Великобритании и США.

Население России тоже можно было бы несколько увеличить, если бы мы использовали подобные методы подсчёта. Пересчитали бы Сергея Брина и прочих эмигрантов в США и Евросоюз. В конце концов, эмигранты нам как родные: никто не будет сильно возражать, если они вернутся на ПМЖ в Россию.

Мы могли бы пойти ещё дальше и записывать в россиян всех русских, татар, башкир и прочих представителей народов России, проживающих за рубежом. Логика-то ведь примерно та же: «по национальному определению».

3. Кофе – один из немногих важных сельхозтоваров, которые России полностью приходится импортировать из-за границы, и который довольно сложно импортозаместить. Экологи пугают нас, что мировые цены на кофе могут вскоре взлететь из-за коллапса кофейной индустрии:

https://lenta.ru/news/2022/02/04/coffee/

Привычка пить кофе по утрам может исчезнуть из-за изменения климата, сообщает Euronews. Как показало новое исследование, проведенное учеными из Швейцарии, мир рискует потерять половину лучших земель для выращивания кофе, что неизбежно приведет к острому дефициту этого напитка.

Авторы исследования проанализировали влияние изменения климата на основные тропические сорта кофе, авокадо и кешью, придя к выводу, что Бразилия — крупнейшая в мире страна, выращивающая кофе, — может потерять до 79 процентов культивируемых земель.

От полного кофейного коллапса мир отделяют всего несколько сезонов, предрекают эксперты. В результате европейцы потеряют утреннюю дозу кофеина, но еще для 125 миллионов человек, финансовое благополучие которых напрямую зависит от кофе, последствия изменения климата могут оказаться катастрофическими. 80 процентов кофе, продаваемого по всему миру, выращивается на фермах площадью менее двух гектаров в Африке, Латинской Америке и Азии.

В исследовании отмечается, что выращиванию кофе в Африке все больше мешают экстремальные погодные явления, в частности, наводнения из-за внесезонных дождей. Засухи в сезоны, которые должны были быть дождливыми, также повлияли на урожай в последние годы. В Перу тем временем фермеры вынуждены перемещаться все дальше и дальше в горы, чтобы уберечь особенно уязвимые к изменению климата сельскохозяйственные культуры.