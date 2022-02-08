 

France inter – «у нас с американцами разные интересы» — глава Минфина Франции выступил в защиту «Северного потока — 2»

08.02.2022, 19:34, Новости дня
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Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр выступил против закрытия проекта газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения РФ на Украину, о котором недавно предупредил президент США Джо Байден, пишет France inter. По мнению главы французского Минфина, запуск газопровода является одним из ключевых пунктов выхода из кризиса в отношениях РФ и Запада. Ле Мэр также призвал не позволять навязывать европейцам американскую позицию, не отвечающую интересам Европы.


AP

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр позитивно оценил встречу Эммануэля Макрона и Владимира Путина, пишет France inter. «Этот визит более чем необходим. Единственный возможный вариант — это снижение напряжённости», — заявил министр в эфире радиостанции. По словам чиновника, нарастание конфликта приведёт к новому росту цен на газ и электроэнергию, чего французское правительство хотело бы избежать.

При этом на фоне заявлений президента США Джо Байдена о закрытии проекта «Северный поток — 2» в случае вторжения РФ на Украину Ле Мэр подчеркнул, что «запуск газопровода «Северный поток — 2» является одним из ключевых пунктов переговоров и, возможно, одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией».

«Давайте не будем позволять американцам заставлять нас занимать позицию, которая не отражает мнение европейцев. У нас разные интересы в этом украинском кризисе», — заметил глава французского Минфина. Он добавил, что Европа отдаёт предпочтение «пути диалога и разрядки напряжённости».



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