 

Мнение: Ковид-цензура живет и здравствует

08.02.2022, 19:30, Разное
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Вот, кстати, иллюстрация к тому, что “ничего еще не кончилось”:

Эхо Москвы
Мы удалили видео «СлухайЭхо» с Екатериной Енгалычевой с нашего YouTube-канала и Яндекс.Дзена из-за нарушения спикером правил площадок, связанных с освещением тем по COVID-19. Напоминаем, что редакция не разделяет точку зрения спикеров и призывает пользоваться официальными ресурсами для получения информации о COVID-19.

Речь, по всей видимости, об этом выступлении Енгалычевой (теперь его и еще хрен найдешь!)

https://zen.yandex.ru/video/watch/61b89cb10e61636ed4c29972

Там она с трибуны МГД рассказывает о побочных эффектах вакцинации, куар-кодах, переводе школьников на “дистант” – жжот напалмом, в общем. Правда, достаточно заметно, что текст она читает и при этом явно его видит впервые – слишком актерствует; то есть кто-то ей это пишет, а ее используют как хорошего исполнителя и эффектную блондинку.

Но ковид-цензура налицо. Похоже на то, что “площадки” (Яндекс.Дзен и Ютуб) опять прибегли к своей обычной иезуитской манере: блокируют канал, прекращают его продвигать – и ставят ультиматум: в каком-то из ваших видео есть нарушения наших правил, сами найдите где. И “Эхо Москвы” начинает судорожно сносить все подряд, лишь бы вернуть расположение провайдера.

Источник: Размышления вольного социолога



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