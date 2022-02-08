Рози Хантингтон-Уайтли подтвердила, что они с Джейсоном Стейтемом стали родителями во второй раз

Модель Рози Хантингтон-Уайтли подтвердила то, о чем несколько дней назад писал таблоид Daily Mail — она и актер Джейсон Стейтем снова стали родителями! Несколько минут назад звездная мама опубликовала первое фото новорожденного ребенка — точнее, лишь ручки, выглядывающей из колыбели.

Изабелла Джеймс Стейтем 2.02.2022, — коротко, но по делу написала Рози.

Малышка родилась не только в самую «красивую« дату этого года, но и в один и тот же день, что и дочь Кайли Дженнер.