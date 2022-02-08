 

Chevrolet перестала принимать заказы на седан модели Malibu

08.02.2022, 19:16, Новости дня
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Известная марка Chevrolet объявила о завершении приема предварительных заказов на новую модель седана Chevrolet Malibu.

В частности, предложенный автомобиль является усредненным в своем классе, о чем свидетельствуют характеристики и габариты кузова. Пока производитель не намерен окончательно закрывать серийное производство седана Malibu, однако эксперты не исключают данный исход. Вместе с тем в компании намерены изучить дальнейшую возможность производства модели.

В свою очередь, пока в компании не готовы рассматривать возможность производства ввиду отсутствия данных о вероятном спросе на последующий период времени.  Эксперты пока не готовы прогнозировать вероятность ухода седана с рынка окончательно.



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