Chevrolet перестала принимать заказы на седан модели Malibu

Известная марка Chevrolet объявила о завершении приема предварительных заказов на новую модель седана Chevrolet Malibu.

В частности, предложенный автомобиль является усредненным в своем классе, о чем свидетельствуют характеристики и габариты кузова. Пока производитель не намерен окончательно закрывать серийное производство седана Malibu, однако эксперты не исключают данный исход. Вместе с тем в компании намерены изучить дальнейшую возможность производства модели.

В свою очередь, пока в компании не готовы рассматривать возможность производства ввиду отсутствия данных о вероятном спросе на последующий период времени. Эксперты пока не готовы прогнозировать вероятность ухода седана с рынка окончательно.