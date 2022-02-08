В Suzuki открыли предзаказ на новую модель Baleno

Японский бренд Suzuki недавно презентовал публике обновленную модель Suzuki, производством которой займутся в Индии.

Вместе с тем в компании уже объявили о начале приема предварительных заказов на усовершенствованную модель в кузове хетчбэк. Кроме того, представители марки уже частично назвали вероятную стоимость автомобиля на рынке Индии. Приобрести модель можно будет при оплате аванса в размере 11 тысяч рупий.

Уже в ближайшее время станут известны официальные цены на данный автомобиль. Сообщается, что первые поставки к клиентам начнутся до конца следующего месяца. Производитель пока не анонсировал возможность поступления транспортного средства на остальные рынки. По поводу поставок в Россию никаких данных пока не предложено.