 

В Suzuki открыли предзаказ на новую модель Baleno

08.02.2022, 19:16, Новости дня
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Японский бренд Suzuki недавно презентовал публике обновленную модель Suzuki, производством которой займутся в Индии.

Вместе с тем в компании уже объявили о начале приема предварительных заказов на усовершенствованную модель в кузове хетчбэк. Кроме того, представители марки уже частично назвали вероятную стоимость автомобиля на рынке Индии. Приобрести модель можно будет при оплате аванса в размере 11 тысяч рупий.

Уже в ближайшее время станут известны официальные цены на данный автомобиль. Сообщается, что первые поставки к клиентам начнутся до конца следующего месяца. Производитель пока не анонсировал возможность поступления транспортного средства на остальные рынки. По поводу поставок в Россию никаких данных пока не предложено.



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