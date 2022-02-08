ВАКС объявил перерыв до 11 февраля в заседании по избранию меры пресечения для нардепа Кузьминых

Нардеп появился в суде после обеда и попросил время на ознакомление с ходатайством прокуратуры и материалами производства. Суд пошел ему навстречу и объявил перерыв до 11 февраля, отметили журналисты.

Следственный судья ВАКС Олег Ткаченко отказал в удовлетворении ходатайства адвоката нардепа об отводе секретаря судебного заседания. Судья призвал депутата не уезжать из Киева в день рассмотрения ходатайства, сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

Сегодня утром нардеп не присутствовал на заседании ВАКС. Его адвокат Лариса Криворучко заявила, что Кузьминых уехал в Житомир, чтобы взять паспорт.

“Он готов участвовать в заседании в режиме онлайн-конференции из здания Житомирского апелляционного суда”, – сказала она.

Нардеп заявил в Facebook, что находится в Житомирском апелляционном суде, и опубликовал фото из зала. Однако ВАКС отказал Кузьминых в участии в заседании в режиме видеоконференции и дал адвокату время до 16.00 для ознакомления с материалами ходатайства.

Позже стало известно, что Кузьминых прибыл на заседание суда.

Контекст:

Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат “киборга” Олега Кузьминых, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

28 января 2022 года НАБУ сообщило о разоблачении нардепа “на горячем” – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых.

1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых игнорирует повестки о вызове в правоохранительные органы, мотивируя неявку нахождением в медучреждении.

2 февраля пресс-секретарь фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Юлия Палийчук сообщила, что Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – “временно, с возможностью вернуться”.

3 февраля НАБУ объявило нардепа в розыск “из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ”.

Кузьминых 4 февраля сообщил, что не получал повестку на допрос в НАБУ. Он выразил готовность и заинтересованность “рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде”. Адвокат нардепа Лариса Криворучко написала в Facebook 3 февраля, что Кузьминых не прибыл 31 января в качестве свидетеля по вызову детектива НАБУ, поскольку находился в больнице. “Ориентировочный срок лечения, по прогнозам врачей, 10 дней”, – отмечала Криворучко.

7 февраля Кузьминых задержали детективы НАБУ и сотрудники САП. Нардепу должны были избрать меру пресечения, однако суд не смог установить его личность. Сначала работники суда не могли найти удостоверение нардепа Кузьминых, а потом, когда нашли, суд отказался его принимать как документ, удостоверяющий личность.

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