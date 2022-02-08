“Что за огненные публикации на ночь?”, “Ого, наряд”. 43-летняя Ани Лорак снялась в платье с разрезом до талии

“Все меняется к лучшему, когда ты позволяешь себе действовать и берешь ответственность за свою жизнь”, – написала 43-летняя артистка.

“Каролина Мирославовна, что за огненные публикации на ночь глядя?” – прокомментировали фото подписчики.

“Ого, наряд”, – написали поклонники.

“Натуральности маловато как-то, жаль, что вы добровольно ложитесь на стол хирурга”, – отреагировали на фото пользователи сети.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. У них есть дочь София (2011).

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