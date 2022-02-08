Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов

Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов на 2,33% до 3551,65 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,04%, до 1489,18 пункта, об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара расчетами «завтра» к 18.59 мск снижался 37 копеек, до 75,11 рубля, курс евро – на 50 копеек, до 85,77 рубля. Стоимость нефти марки Brent падает на 2,62% – до 90,26 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что российский рынок акций открылся ростом. По данным Московской биржи на 10.00 долларовый индекс РТС прибавлял 1,37% и находился на уровне 1 465,02 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи поднимался до 3 501,38 пункта (+0,88%).