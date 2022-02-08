 

В МИД пообещали зеркальный ответ РФ на действия против RT DE

08.02.2022, 18:56, Новости дня
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Российская сторона намерена зеркально ответить на действия немецкой в отношении российских медиа в Германии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Если власти Германии пойдут по пути эскалации ситуации, они увидят зеркальный ответ – эскалацию ситуации. Но если власти Германии пойдут по пути снижения напряженности, поиска каких-то взаимоприемлемых развязок, они увидят зеркальный же ответ. Мы ответим так же», – сказала она в интервью RT, слова приводятся в Telegram-канале RT.

Представитель ведомства добавила, что Москва намерена сделать все, чтобы вернуться к нормальному и уважительному диалогу с Берлином.

Напомним, в ответ на предписание о прекращении спутникового и другого вещания RT DE в Германии РФ аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Московское бюро немецкой телекомпании закрылось.

Тем временем западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» РФ на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».



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