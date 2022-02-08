Ученые назвали повышающие риск развития рака кишечника факторы

Британские исследователи на основании анализа ряда исследований назвали факторы человеческой жизнедеятельности, способные повысить риск появления онкологического заболевания кишечника. Наиболее значимыми из них исследователи определили ошибки при формировании ежедневного рациона питания.

Как отметили ученые, представляющие медицинскую организацию Cancer Research UK (Великобритания), употребление продуктов, содержащих канцерогенные вещества, изначально провоцирует возникновение в кишечнике раковых клеток. К числу таких составляющих пищевого рациона онкологи отнесли, прежде всего, продукты из обработанного мяса: салями, колбасы, паштеты, ветчину, тушенку – то есть все то, что приготавливается из мяса посредством вяления, копчения и засолки с расчетом на длительный срок хранения. Кроме того, подобным же негативным влиянием на кишечник обладают и блюда, приготовленные из необработанного красного мяса – говядины, свинины или баранины. В качестве адекватной альтернативы вышеупомянутым элементам рациона медики порекомендовали мясо курицы или рыбы, а также ряд растительных источников белка (в первую очередь бобовые).

Однако на опасность появления рака кишечника в немалой степени влияют и неправильные факторы образа жизни: ожирение или избыточная масса тела, курение и злоупотребление алкогольными напитками. Также, по словам экспертов, следует избегать сидячего образа жизни и отдавать предпочтение физической активности. “Есть убедительные доказательства того, что люди, которые более физически активны, имеют заметно сниженный риск развития рака кишечника”, – резюмировали ученые.

Источник: www.medikforum.ru