Путин присвоил Александру Лукашенко звание генерал-прапорщика

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении белорусскому лидеру воинского звания «Генерал-прапорщик Вооружённых сил РФ». Полный текст указа опубликован на сайте Минобороны.

Лукашенко стал первым обладателем этого звания, введённого в 2020 году и занявшего промежуточное положение между полковником и генерал-майором. В рамках исключения Лукашенко разрешено использовать погоны генералиссимуса войск Союзного Государства, на которых изображены серп, молот и звезда. Как и другие военнослужащие, белорусский лидер будет обязан регулярно принимать участие в военных сборах, а также бесплатное медобследование в военкомате по месту прописки. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил Александра Лукашенко с присвоением звания в прямом эфире ВГТРК.

«Александр Григорьевич недавно напомнил Владимиру Путину о том, что тот когда-то обещал назначить его полковником. Что же, обещание действительно нужно выполнить, и в данном случае долг следовало отдать с процентами. Поэтому я рад поздравить вас с присвоением звания генерал-прапорщика. Нам такие люди, как вы, нужны на Киевском фронте. Ждём вас в 9:00 с вещами в Ростовском горвоенкомате», – сказал Шойгу.

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