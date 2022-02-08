Бывшая жена Павла Мамаева требует через суд 269 миллионов и половину совместно нажитого имущества

Алана Мамаева, экс-супруга футболиста Павла Мамаева, который недавно снова женился, подала на бывшего мужа в суд. Она требует половину от совместно нажитого за восемь лет брака имущества, большую часть которого, по словам Аланы, Павел скрывал. Сумма выплаты, на которую претендует Алана, составляет чуть меньше 270 миллионов рублей.

Суд принял встречный иск на сумму 269 млн 256 тыс 500 рублей. Требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела, — передает слова ее адвоката “РИА Новости”.

По словам представителей Мамаевой, Павел, будучи в браке с Аланой, тайно приобрел недвижимость, в том числе апартаменты на Цветном бульваре, жилье в Хамовниках, три дома на Киевском шоссе, помещение на Никольской, и автомобили, в частности, Lexus LX 570, и оформил все это на своих родителей. Кроме того, Алана утверждает, что Павел перестал помогать их общей дочери Алисе.

Павел и Алана Мамаева с дочкой Алисой и сыном Аланы Алексом

Напомним, Алана Мамаева подала на развод в марте 2021 года, о чем сообщила в социальной сети.

Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов,- написала Алана. Основной причиной развода, видимо, стала измена Павла, в которой жена уличила его публично.

В конце апреля футболист Павел Мамаев, который сейчас выступает за подмосковный клуб “Химки”, и Алана получили официальный развод. Причем тогда писали, что пара разошлась мирно, имущественных претензий теперь уже бывшие супруги друг к другу не выдвинули и алименты также не назначили, детей, которые остались жить с матерью, Мамаевы собирались воспитывать вместе.

Но спортсмен решил жить дальше – он не только перестал помогать бывшей жене и детям, но и снова женился. В январе он расписался в Надеждой Санько, которая прежде была лучшей подругой его бывшей жены. Павел сделал предложение своей возлюбленной за неделю до Нового года. Произошло это вскоре после того, как в сети появились кадры, на которых у Надежды виден округлившийся живот, хотя сама она беременность пока не подтвердила.

Павел Мамаев и Надежда Синько