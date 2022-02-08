Skoda представит новый хэтчбек Skoda Fabia Monte Carlo

Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал внешний вид обновленной модели Skoda Fabia.

В частности, в скором времени покупатели смогут приобрести модернизированный экземпляр Monte Carlo, который обладает расширенными опциями. Пока разработчики не назвали дату презентации, однако официальные фотографии модели уже доступны в Сети. По снимкам можно увидеть, что автомобиль имеет двухцветный кузов, а также спортивный стиль. Кроме того, новая спецверсия Monte Carlo обладает тонированной головной оптикой и увеличенными дисками.

Что касается интерьера салона, то здесь применили множество карбоновых вставок. В салоне автомобиля установлена цифровая приборная панель, а также применена мультимедийная система с увеличенным экраном.