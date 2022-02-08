 

JAC вывела на тесты модель Sehol

08.02.2022, 18:32, Новости дня
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Китайский автомобильный гигант JAC проводит тестовые испытания обновленного кроссовера JAC Sehol.

В Сети уже распространились патентные изображения автомобиля. По снимкам можно увидеть уникальную форму решетки радиатора, а также светодиодные фары. Кроме того, новый кроссовер Sehol отличается повышенной проходимостью ввиду наличии увеличенного клиренса. Под капотом паркетника Sehol установили 1,5-литровый двигатель с турбиной на 184 л.с. мощности.

Покупатели смогут выбрать между комплектациями с передним или полным приводом. Серийный выпуск нового кроссовера Sehol состоится до конца нынешнего года, однако первые продажи в РФ состоятся в следующем году.



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