JAC вывела на тесты модель Sehol

Китайский автомобильный гигант JAC проводит тестовые испытания обновленного кроссовера JAC Sehol.

В Сети уже распространились патентные изображения автомобиля. По снимкам можно увидеть уникальную форму решетки радиатора, а также светодиодные фары. Кроме того, новый кроссовер Sehol отличается повышенной проходимостью ввиду наличии увеличенного клиренса. Под капотом паркетника Sehol установили 1,5-литровый двигатель с турбиной на 184 л.с. мощности.

Покупатели смогут выбрать между комплектациями с передним или полным приводом. Серийный выпуск нового кроссовера Sehol состоится до конца нынешнего года, однако первые продажи в РФ состоятся в следующем году.